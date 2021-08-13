Muhtarlara yangınlarda ilk müdahale için malzemeler teslim edildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde mahallelerde olası yangınlarda ilk müdahalelerde kullanılmak üzere yangın tüpü, iş ayakkabısı, yanmaz eldiven gibi çeşitli malzemeleri muhtarlıklara teslim etti.

Muğla’da günlerce devam eden orman yangınlarının bir daha yaşanmaması için, Ortaca’da mahalle muhtarları ve vatandaşlar nöbet tutuyor. İlçeye bağlı 16 mahallede nöbet tutan muhtarlar ve vatandaşlar Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Meclis Üyesi Sebahi Yılmaz ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Ersan Karakuyu’yu ziyaret ettiler.

Belediye muhtarlara olası yangınlarda kullanılmak üzere her mahalleye 6 kg 2 adet yangın tüpü, 5 çift çekik burunlu iş ayakkabısı, 2 adet kürek, 2 adet tırmık, 5 adet n95 maske, 5 adet yanmaz gözlük, 5 adet baret, 5 çift yanmaz eldiven, 10 adet kafa lambası ve 30 adet kalem pil teslim etti.

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