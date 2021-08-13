Alev savaşçıları alkışlarla uğurlandı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 14 gün boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden ve görevlerini tamamlayan Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul İtfaiye ekiplerini uğurladı.

Muğla’da 29 Temmuz günü ilk olarak Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınları 14 gün boyunca 11 farklı ilçeyi etkiledi.

Türkiye’yi derinden yaralayan orman yangınları kısa sürede ülke genelinde birlik ve beraberliğe dönüşerek yardım kampanyaları ile birlikte 18 büyükşehir, 80 il, ilçe ve belde belediyelerinden 1043 personel de destek olmak için Muğla’ya geldi.

Canla başla mücadele eden itfaiye ekipleri vatandaşın takdirini toplarken görevlerini tamamlayan ekipler ilçelerden alkışlarla ayrıldı.

Görev süreleri boyunca hiçbir lojistik sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen İstanbul İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Yusuf Doğan, “Ne istediysek oldu. Hiçbir problemimiz olmadı ev sahipliğinizden çok memnunuz. Aynı zamanda Muğla İtfaiyesinin kahramanlarıyla omuz omuza mücadele etmekten de şeref duyuyoruz. Buraya gelirken hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır ilkesiyle geldik. Görev verilen Milas’ta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve vatan toprağının her karışı için terimizi akıttık” ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Başkan Gürün, iyi günlerde buluşmayı temenni ettiğini belirterek şunları söyledi;

“Birlikte olduğumuz zaman çok daha iyi kararlar alıp çok daha net ve etkin müdahaleler yapma imkanımız var. Benim bir sloganım var ‘Muğla’ya katkı yapan, Muğla’ya bir çivi çakan, Muğla için ter akıtan herkes Muğlalıdır’ diyorum. Dolayısı ile bu tarife göre sizi buradan birer Muğlalı olarak gönderiyoruz.”

Konuşmaların ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve beraberindekiler çıkış yapan itfaiye ekibini alkışlar eşliğinde uğurladılar.

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