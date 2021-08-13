Büyükşehir Meclisi yangın şehitlerini unutmadı Muğla Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 24 gündem maddesi ile gerçekleştirildi.

29 Temmuz’da Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan, 11 ilçede de farklı tarihlerde çıkan yangınların sonuçlarının sunum halinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine anlatıldığı Ağustos ayı meclis toplantısı yangın şehitlerine saygı duruşu ile başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm meclis üyelerini Marmaris yangınında yangın ekiplerine su taşırken şehit olan Şahin Akdemir, Manavgat yangınlarında şehit olan orman işçileri Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş için saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından mecliste 24 gündem maddesi görüşüldü ve 21 adet karar alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında ayrıca meclis üyelerine Muğla genelinde kontrol altına alınan yangınlarla ilgili detaylı sunum yapıldı. Yangınların ormanlık alanlardan başlayarak yerleşim yerlerine sıçraması ve yayılması, Türkiye’nin birçok ilinden yangınlarla mücadele için gelen ekiplerin sayısı, yangınlarda zarar gören ilçeler, mahalleler, tahliye edilen insan sayıları, tahliye edilen büyük ve küçükbaş hayvan sayıları, zarar gören tarım alanları Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit tarafından meclis üyelerine sunum halinde anlatıldı.

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