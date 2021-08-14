Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, koyundan tavuğa, yaban domuzundan kaplumbağaya kadar yangından kurtarılan 347 cana ev sahipliği yaptı.



Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, yangından etkilenen hayvanlar için en güvenli alan oldu. 8 günlük süre boyunca resmi görevliler ve gönüllüler tarafından yangın bölgelerinden veya tahliye edilen köylerden kurtarılan hayvanlar Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirildi. Bakımevi kedi, köpek, koyun, inek, tavuk, kaz gibi sahipli hayvanların yanı sıra kaplumbağa, domuz, eşek, şahin gibi yabani hayvanların ve sokak hayvanlarının da olduğu 347 cana ev sahipliği yapıldı. Bakımevine getirilen hayvanlar ilk etapta güvenli bir alana alındı. Bakımları ve eğer gerekiyorsa tedavileri gerçekleştirildi. Büyükbaş hayvanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'yle koordineli olarak onların sorumluluğunda olan yere gönderildi.



Çiplerinden sahipleri bulunan hayvanlar, sahipleri bulunarak teslim edildi. Domuz, kaplumbağa, şahin gibi yabani hayvanlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan yangında bulunan ve sahibi ortaya çıkmayan köpekler ve kediler de sahiplendirildi. Örneğin yangında köpeğini kaybeden bir aile yeni bir yavru sahiplenirken İstanbullu itfaiyeci de yangın alanından kurtarılan yavru kediyi sahiplendi. Ayrıca hayvansever dernekleri ve gönüllü veteriner hekimler tarafından Hisarönü’nde de bir sahra hastanesi kuruldu.

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