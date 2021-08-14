Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 960 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şehir dışından otomobille bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Dün gece plakası tespit edilen otomobil Marmaris ilçesine giriş yaptığında, takibe alındı. Şüpheli A.A., önce çalıştığı tekstil mağazasına, ardından evine gitti. A.A., polislerin takibinden habersiz, otomobilinin bagajından çıkardığı kolilerle evine girdi. Eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Caca' ile yaptığı aramada 4 kilo 960 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi.

Tekstil ürünleri satan mağazada çalışan A.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-08-14 14:51:42



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