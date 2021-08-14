Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü Başkan Gürün, yanan ormanları havadan inceledi Muğla’da yangınların tamamen kontrol altına alınması üzerine ormanlarda meydana gelen tahribatı görmek için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, helikopterle incelemeler yaptı

29 Temmuz öncesi yüzde 68’i ormanlık alan olan Muğla’da son yangınlardan sonra bu oran yüzde 60’a düştüğü açıklandı. 15 gün içinde yaklaşık 66 bin hektar alan yandığı açıklanırken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ormanlarda meydana gelen tahribatı havadan helikopter ile inceledi.

WWFTürkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen yangın söndürme helikopterinin söndürme görevini tamamlamasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde havadan incelemelerde bulundu.



“Şehrimiz ormanlarının yüzde 8’ini kaybetti”

Yaptığı incelemelerinde ardından konuşan Başkan Gürün, “29 Temmuz’da başlayıp 12 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınları bizden çok şey aldı. Havadan inceleme fırsatı bulduğum yangınların coğrafyamızda bıraktığı iz, yeşille siyahın mücadelesi gibi ormanlarımızı savaş alanına çevirmiş. Yüzde 68 orman varlığına sahip şehrimiz bu zenginliğinin yüzde 8’ini kaybetti. Zamanı geri alamayız ama ormanlarımızı yeniden umutla yeşertebiliriz” dedi.

Gürün ayrıca “Yangın söndürmede aktif rol alan helikopterimiz görevini tamamladı. Bu hava aracının Muğla’ya getirilmesinde büyük rolü olan WWFTürkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve katkı sunan diğer herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Gürün, konuşmasının ardından görevini tamamlayarak yarın şehirden ayrılacak olan helikopterin mürettebatına teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

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