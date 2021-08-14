Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü Başkan Gürün, yanan ormanları havadan inceledi Muğla’da yangınların tamamen kontrol altına alınması üzerine ormanlarda meydana gelen tahribatı görmek için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, helikopterle incelemeler yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü Başkan Gürün, yanan ormanları havadan inceledi Muğla’da yangınların tamamen kontrol altına alınması üzerine ormanlarda meydana gelen tahribatı görmek için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, helikopterle incelemeler yaptı

İHA

Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü Başkan Gürün, yanan ormanları havadan inceledi Muğla’da yangınların tamamen kontrol altına alınması üzerine ormanlarda meydana gelen tahribatı görmek için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, helikopterle incelemeler yaptı

29 Temmuz öncesi yüzde 68’i ormanlık alan olan Muğla’da son yangınlardan sonra bu oran yüzde 60’a düştüğü açıklandı. 15 gün içinde yaklaşık 66 bin hektar alan yandığı açıklanırken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ormanlarda meydana gelen tahribatı havadan helikopter ile inceledi.
WWFTürkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen yangın söndürme helikopterinin söndürme görevini tamamlamasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde havadan incelemelerde bulundu.

“Şehrimiz ormanlarının yüzde 8’ini kaybetti”
Yaptığı incelemelerinde ardından konuşan Başkan Gürün, “29 Temmuz’da başlayıp 12 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınları bizden çok şey aldı. Havadan inceleme fırsatı bulduğum yangınların coğrafyamızda bıraktığı iz, yeşille siyahın mücadelesi gibi ormanlarımızı savaş alanına çevirmiş. Yüzde 68 orman varlığına sahip şehrimiz bu zenginliğinin yüzde 8’ini kaybetti. Zamanı geri alamayız ama ormanlarımızı yeniden umutla yeşertebiliriz” dedi.
Gürün ayrıca “Yangın söndürmede aktif rol alan helikopterimiz görevini tamamladı. Bu hava aracının Muğla’ya getirilmesinde büyük rolü olan WWFTürkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve katkı sunan diğer herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Gürün, konuşmasının ardından görevini tamamlayarak yarın şehirden ayrılacak olan helikopterin mürettebatına teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti
YEREL HABERLER Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti
Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından ...
Bodrum turizmcilerinden çağrı: “Bodrum güvenli, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz”
YEREL HABERLER Bodrum turizmcilerinden çağrı: “Bodrum güvenli, gönül ...
Flamingo’yu sahilde görenler şok oldu
YEREL HABERLER Flamingo’yu sahilde görenler şok oldu
ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman’da
YEREL HABERLER ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman’da
Aşılama rekoru kıran Muğla, en az vakanın görüldüğü il oldu Türkiye’de ilk maviye dönen il Muğla’da birinci doz aşılamada yüzde 90,7’lik orana ulaşılırken, 100 bin kişiye düşen vaka sayısında da Muğla yüzde 57,26 ile en az vakanın görüldüğü il oldu.
YEREL HABERLER Aşılama rekoru kıran Muğla, en az vakanın görüldüğü ...
Fethiyespor'da Onur Taha'dan imza
YEREL HABERLER Fethiyespor'da Onur Taha'dan imza
Yangının acı tablosu Marmaris’te havadan görüntülendi Marmaris’in cennet köşelerinin son hali havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yangının acı tablosu Marmaris’te havadan ...
Kaplumbağa için seferber oldular 3 saat boyunca yanından bir an olsun ayrılmadılar
YEREL HABERLER Kaplumbağa için seferber oldular 3 saat boyunca ...
Bodrum'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kozlarını Bodrum’da paylaşacaklar
YEREL HABERLER Kozlarını Bodrum’da paylaşacaklar
Muğla'da yangın bölgesinde TOMA'lara uğurlama
YEREL HABERLER Muğla'da yangın bölgesinde TOMA'lara uğurlama
Yanan Bölgelere Su Takviyesi Devam Ediyor Muğla bölgesinde meydana gelen orman yangınlara karşı acil durum ekipleriyle 7/24 müdahalede bulunan Menteşe Belediyesi, yanan sahalara su takviyesini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Yanan Bölgelere Su Takviyesi Devam Ediyor Muğla ...
Büyükşehir Meclisi yangın şehitlerini unutmadı Muğla Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 24 gündem maddesi ile gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi yangın şehitlerini unutmadı Muğla ...
Emniyet’in 'alev savaşçıları'na görkemli uğurlama Muğla’da 14 gün devam eden orman yangınlarında görev alan Türkiye’nin dört bir yanından gelen Emniyet personeli ve TOMA’lar, Muğla Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Emniyet’in 'alev savaşçıları'na görkemli ...
Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu Su dolu bidonlar ilk müdahalede kullanılacak
YEREL HABERLER Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu Su dolu ...
Marmaris Belediye Başkanı Oktay ünlü sanatçı Haluk Levent ile 'ahbap' oldu
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay ünlü sanatçı Haluk ...
Yangın sonrası tehlike oluşturan ağaçlara müdahale edildi Yangında zarar gören ağaçların budaması sürüyor
YEREL HABERLER Yangın sonrası tehlike oluşturan ağaçlara müdahale ...
Alev savaşçıları alkışlarla uğurlandı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 14 gün boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden ve görevlerini tamamlayan Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul İtfaiye ekiplerini uğurladı.
YEREL HABERLER Alev savaşçıları alkışlarla uğurlandı Muğla ...
Muhtarlara yangınlarda ilk müdahale için malzemeler teslim edildi
YEREL HABERLER Muhtarlara yangınlarda ilk müdahale için malzemeler ...
Yangının görünmez kahramanları Muğla’daki orman yangınlarında kullanılan tırmık, kürek ve kazmaların montajı Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Songur tarafından gerçekleştiriliyor.
YEREL HABERLER Yangının görünmez kahramanları Muğla’daki orman ...
Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı Başını ön cama çarpan yolcu yaralandı
YEREL HABERLER Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup ...
YK Enerji’den kamuoyu açıklaması: Ülkemiz ve bölgemiz için hayati bir görevi yapıyoruz
YEREL HABERLER YK Enerji’den kamuoyu açıklaması: Ülkemiz ve bölgemiz ...
Marmaris'te 13 bin 650 hektarın yandığı orman alanları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Marmaris'te 13 bin 650 hektarın yandığı orman ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.