Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti tatilcileri coşturdu

Tüm yaz boyunca düzenlediği konserlerle Bodrumlu tatilcileri müzikle buluşturan Azka Otel konserleri önceki akşam tekrar başlarken, Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti müzikseverlere eğlence dolu bir gece yaşattı.

Azka Sahne’de sevenlerini 2 saat boyunca hem eğlendiren hem de hüzünlendiren Safiye Faik çiftinin izleyenleri arasında Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da vardı. Azka Sahne'de Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında devam edecek olan konserlerde Demet Akalın, Serdar Ortaç, Sakiler, EdaMetin Özülkü, Rana, Kuşum Aydın gibi ünlü isimler de sahne alacak.

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