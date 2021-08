2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası sona erdi Türkiye; kadınlarda ikincilik, genç erkeklerde üçüncülük kazandı

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi. Kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Merve Vatan dünya ikincisi, Genç Erkekler kategorisinde ise Ozan Türker dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu organizasyonu, Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği ve Dünya Yelken Federasyonu desteğiyle Bitez Koyu’nda düzenlenen 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası’na Türkiye, Belarus, Yunanistan, İspanya, İtalya, Hollanda ve Rusya’dan 40 sporcu katıldı. Kadınlar Kategorisinde 15 yarış sonunda elde ettiği 27 net puanla Rusya’dan Daria Bannaya dünya şampiyonu olurken, Türkiye'den Merve Vatan ise 36 net puanla dünya ikincisi oldu. 37 net puan alan Hollanda’dan Louisa Schmidt da dünya üçüncü sırada yer aldı. 15 Yarışın gerçekleştiği Genç Erkekler Kategorisinde şampiyonluğu 32 net puanla İtalya’dan Davide Antognoli kazanırken, 33 net puanla Giorgio Falqui Cao ikinci oldu. Türkiye'den Ozan Türker ise elde ettiği 51 net puanla dünya üçüncüsü oldu. Techno 293 Plus Açık Erkekler kategorisinde ise Belarus'tan Artiom Javaday birinciliği, Yunanistan'dan Efstratios Kontaxakis ikinciliği elde etti.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, törende yaptığı konuşmada çok önemli bir organizasyonun başarıyla tamamlandığını ifade ederek, "Gönül isterdi ki daha çok katılımın olduğu bir organizasyonu gerçekleştirebilelim fakat yaşadığımız doğal afetler, olumsuzluklar, yarılarımızı da etkiledi. Ama sağlık olsun bu haliyle de çok güzeldi, başarılıydı. Bu yarışlara katılan bütün sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Törende dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca organizasyonda görev alan ve destek verenlere de plaket takdim edildi. Yarışlarda derece elde edenler, kürsüye ülkelerinin bayraklarıyla çıktı. Birincilik elde eden ülkelerin milli marşları okundu.

Ödül törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Üstüner katıldı.

