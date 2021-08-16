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Mars'a uçan ilk helikopterin tasarımcılarından olan Gazzeli Loay Elbasyouni Marmaris’te

İHA

Mars'a uçan ilk helikopterin tasarımcılarından olan Gazzeli Loay Elbasyouni Marmaris’te

NASA’nın keşif aracı Perseverance ile Mars’a gönderilen 'İngenuity' mini helikopterleri tasarlayan ekipte görev alan ElektrikElektronik Mühendisi Gazzeli Loay Elbasyouni Marmaris’e tatile geldi. Tatilde dalış kursuna katılan Elbasyouni, yanan ormanlık alanda drone uçurdu.
Elbasyouni, Türkiye’ye İstanbul’da yaşayan erkek kardeşinin düğünü için geldiğini ve düğünün ardından Marmaris ve Bodrum'a tatile çıkarak burada dalış kursuna katıldığını belirtti. Dalış kursu eğitmeni Fırat Fırat, "Performansa dayalı bir spor dalış. Pratik olarak ve beden gücü olarak çok iyi teori konusunda zaten eğitimlerimiz devam ediyor gayet başarılı olacağından eminim" dedi.
Almanya’da doğup 6 yaşında ülkesi Filistin'e gelen Loay Elbasyouni, tüm çocukluğunun ve eğitim hayatının Gazze’de geçtiğini, üniversiteden sonra Amerika’ya giderek orada yüksek lisans yaptığını ve ilk elektrikli araba dahil birçok önemli projede yer aldığını belirtti. Loay Elbasyouni mesleği ile ilgili, "Elektrik mühendisiyim. Uzun yıllar temel olarak elektrikli arabalar ve uçaklarla ilgili elektrik işletme alanında çalıştım. Bu çalışmalardan bazıları Ford'un ilk elektrikli aracıyla başlayıp NASA'nın Mars yüzeyinden havalanarak şu ana kadar 10 uçuş yapmış İngenuity helikopterine kadar uzanıyor. Bu projede elektronik ve güç elektroniği yöneticisiydim. İleri dönemdeki hedefim kendi şirketimi kurup alternatif enerji kaynakları ve uzay hakkında çalışmalar yapmak. İngenuity ile Wright kardeşlerin 1903'te gerçekleştirdiği gibi, fizik ve matematik derslerinden de öğrendiklerimizi ispatlar şekilde başka bir gezegende ilk uçuşu gerçekleştirdik. İlk 3 uçuşta tüm veriyi elde ettik ardından 7 başarılı uçuş daha gerçekleştirdik. Son uçuşta 1.6 km mesafe kat ederek aşağı yukarı 165 saniyelik uçuş suresiyle diğer araçların ulaşamayacağı yer şekillerinde yüzeyin fotoğraflarını çekmek ve bilgi toplamak amacıyla uçuş gerçekleştirdi" diye konuştu.

"Kimse hayallerinden vazgeçmesin"
Ülkesi Gazze’de adına pankartlar açılan, başarı öyküsü ile gurur duyulan Elbasyouni kendi gibi Gazze’de büyüyen çocuklara, "Kimse hayallerinden vazgeçmesin. Ben Gazze'de büyüdüm çok fazla şansımız yoktu ve çok fazla hayallerim vardı. Amerika vizesi aldıktan sonra hayallerime bir adım attım ve sonrası geldi. Sadece Gazze’de yaşayanlar için değil hedefleri hayalleri olanlar için söylüyorum çalışmaktan vazgeçmesinler mutlaka gerçekleşir" dedi.
Tatil yaptığı Marmaris’te yanan ormanlar için çok üzüldüğünü belirten Elbasyouni, yanında taşıdığı mini drone ve fotoğraf makinesi ile bu yanan ormanlık alanları görüntüledi. Emekli olunca Türkiye’de yaşamak istediğini belirten başarılı mühendis Marmaris’i çok sevdiğini belirtti.

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