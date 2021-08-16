Muğla'da FETÖ operasyonu; 7'si eski emniyet müdürü 12 kişiye gözaltı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, FETÖ/PDY operasyonunda, yurt dışına kaçma hazırlığındaki 7'si meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir grup FETÖ/PDY üyesinin Datça kıyılarını kullanarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olduğunu belirledi. Bu sabah harekete geçen ekipler; eski emniyet müdürleri O.K., A.E., H.H., E.A., M.K., Ü.K. ve M.Y., eski komiser yardımcıları M.H.İ., M.Ş., diş hekimi E.N., organizatör O.E.S ile gemi kaptanı B.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-08-16 10:13:30



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