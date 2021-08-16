Azerbaycanlı ateş savaşçılarına Türk milli takım forması hediye edildi

Türkiye’nin çeşitli illerinde Temmuz ayının son haftasında başlayıp Ağustos ayının 11’ine kadar yoğun olarak devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere gelen Azerbaycanlı söndürme ekibini protokol üyeleri ziyaret etti. Ziyarette Azerbaycan’ın kahraman ateş savaşçılarına Türk milli takım forması hediye edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev ve Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Kredi Yurtlar Kurumunda kalan Azerbaycan’dan gelen yangın ekibini ziyaret etti.

Yangının kontrol altına alınmasındaki önemli katkıları nedeniyle Azerbaycan yangın ekibine teşekkür eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy "Tek Millet İki Devlet söyleminin sözden ibaret olmadığını bir kez daha gördük. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Azerbaycan ekibini Kredi Yurtlar Kurumu’nda ağırlamaktan memnun olduklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Azerbaycan ekibine teşekkür ederek Türk milli takımı forması hediye etti.

Azerbaycan ekibinin üstün gayret ve başarılı çalışmalarının, yangınla olan mücadelesinin her türlü takdirin üstünde olduğunu vurgulayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Yanımızda yangına karşı mücadele veren kahraman kardeşlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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