MSKÜ yangın yaralarının sarılması için sahada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yangından zarar gören yerleşim birimlerinde veteriner hekimlik hizmeti veriyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MSKÜ yangın yaralarının sarılması için sahada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yangından zarar gören yerleşim birimlerinde veteriner hekimlik hizmeti veriyor.

İHA

MSKÜ yangın yaralarının sarılması için sahada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yangından zarar gören yerleşim birimlerinde veteriner hekimlik hizmeti veriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle, yangından zarar gören yerleşim birimlerinde veteriner hekimlik hizmeti veriyor.
Milas Veteriner Fakültesi acil müdahale aracı ile Muğla’da meydana gelen yangınlarda zarar gören tüm ilçe ve beldeler ziyaret ediliyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’in talimatlarıyla faaliyete geçen acil müdahale aracı ile yangından zarar gören hayvanlar tedavi edilirken; üreticilerin ve çiftçilerin de ihtiyaçları belirleniyor.
Milas Veteriner Fakültesi Dekanı aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı koordinesinde Fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, dönüşümlü olarak çalışmalara katılıyor. Görevli ekipler, yangından etkilenen bölgelerde bulunan toplanma alanlarına sevk edilen hayvanların genel muayene ve tedavi hizmetlerini veriyor.
Bununla birlikte yol güzergâhı üzerindeki yerleşim birimleri ziyaret edilerek muhtarlıklardan güncel bilgiler alınıyor. Özellikle yanık, kırık ve yara tedavisinin yanı sıra lojistik destek ve yönlendirme konularında da uzman destek sağlanıyor. Çalışmalara Muğla Veteriner Hekimler Odasına bağlı serbest veteriner hekimler de destek veriyor. Yangın olan her ilçede ve köyde yapılan taramalarla yaralar sarılmaya devam ediliyor.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yangınlardan insanlar kadar hayvanların da etkilendiğini ve yaralı hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere Milas Veteriner Fakültesi koordinasyonunda acil müdahale aracı tahsisinin yapıldığını belirtti. Rektör Çiçek, “Üniversitemiz Muğla Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ile iletişimde kalarak diğer kurumlarla beraber büyük bir özveriyle üzerine düşeni yapıyor ve bu sayede bölgemiz hızla normalleşiyor. Bundan sonra da olası bir doğal afet durumunda Üniversitemiz tüm birimleriyle vatandaşın yanında yer almaya devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum Antika Pazarı kapılarını açtı Pazarda 1700’lü yıllara ait eserler de yer aldı
YEREL HABERLER Bodrum Antika Pazarı kapılarını açtı Pazarda 1700’lü ...
Muğlalı okçu Hazal'dan müthiş başarı
YEREL HABERLER Muğlalı okçu Hazal'dan müthiş başarı
Azerbaycanlı ateş savaşçılarına Türk milli takım forması hediye edildi
YEREL HABERLER Azerbaycanlı ateş savaşçılarına Türk milli takım ...
Muğla'da FETÖ operasyonu; 7'si eski emniyet müdürü 12 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da FETÖ operasyonu; 7'si eski emniyet müdürü 12 ...
FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı Muğla’nın Datça ilçesinden tekne ile Yunanistan’ın Kos Adası’na kaçma girişiminde bulunan FETÖ’den ihraç 7’si emniyet müdürü, iki komiser yardımcısı ve bir diş tabibi teknede gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı Muğla’nın ...
Mars'a uçan ilk helikopterin tasarımcılarından olan Gazzeli Loay Elbasyouni Marmaris’te
YEREL HABERLER Mars'a uçan ilk helikopterin tasarımcılarından olan ...
Servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı
YEREL HABERLER Servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı
Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Milas'ta zeytinlik alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Milas'ta zeytinlik alanda yangın çıktı
Denizde çırpınan genç, boğulmak üzereyken kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizde çırpınan genç, boğulmak üzereyken kurtarıldı
2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası sona erdi Türkiye; kadınlarda ikincilik, genç erkeklerde üçüncülük kazandı
YEREL HABERLER 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası sona ...
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
YEREL HABERLER Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti tatilcileri coşturdu
YEREL HABERLER Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti tatilcileri coşturdu
'Aksona Mehmet', hayalet ağa takılan orfozu kurtardı
YEREL HABERLER 'Aksona Mehmet', hayalet ağa takılan orfozu kurtardı
Bodrum’da sanatla tatili bir arada sunan otel ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Bodrum’da sanatla tatili bir arada sunan otel ilgi ...
Marmaris’ten Karadeniz’e yardım eli
YEREL HABERLER Marmaris’ten Karadeniz’e yardım eli
Hayalet ağlara dolanan orfozu kurtardı Ölümü bekleyen orfozu hayata döndürdü
YEREL HABERLER Hayalet ağlara dolanan orfozu kurtardı Ölümü bekleyen ...
Zehir taciri narkotik polisinden saklanamadı Piyasa değeri 750 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Zehir taciri narkotik polisinden saklanamadı Piyasa ...
Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü Başkan Gürün, yanan ormanları havadan inceledi Muğla’da yangınların tamamen kontrol altına alınması üzerine ormanlarda meydana gelen tahribatı görmek için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, helikopterle incelemeler yaptı
YEREL HABERLER Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü Başkan ...
Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti
YEREL HABERLER Marmaris'te 4 kilo 960 gram esrar ele geçti
Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından ...
Bodrum turizmcilerinden çağrı: “Bodrum güvenli, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz”
YEREL HABERLER Bodrum turizmcilerinden çağrı: “Bodrum güvenli, gönül ...
Flamingo’yu sahilde görenler şok oldu
YEREL HABERLER Flamingo’yu sahilde görenler şok oldu
ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman’da
YEREL HABERLER ABD yangın söndürme helikopterleri Dalaman’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.