Fethiye'de uyuşturucu tacirlerini jandarma geçit vermedi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde, uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde M.I'nın evinde ikamet eden Alman vatandaşı A.H., A.B., K.E. ve Kazakistan vatandaşı M.A. isimli şahıslar ile M.D. isimli şahsın evlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurdukları bilgisinin alınması üzerine adresler ve kişiler takibe alındı. Gerekli belge ve bilgileri toplayan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye basarak adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, 1 adet Yavuz 16 marka ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm. tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet bong tipi esrar içme aparatı, 150 gr. skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslardan Alman vatandaşı K.E.'nin ülkede bulunma süresini geçirdiği ve M.D. isimli şahıs hakkında da '2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkı kanununa muhalefet' suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edilerek, şahıslara ilgili konulardan adli ve idari işlem uygulandı.

Gözaltına alınarak Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şahıslar hakkında soruşturma sürüyor.

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