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Gardaş 'alev savaşçıları' uğurlandı Muğla’da 15 gün süren orman yangınlarında görev alan kardeş ülke Azerbaycanlı 732 personel Muğla’dan Azerbaycan’a uğurlandı

İHA

Gardaş 'alev savaşçıları' uğurlandı Muğla’da 15 gün süren orman yangınlarında görev alan kardeş ülke Azerbaycanlı 732 personel Muğla’dan Azerbaycan’a uğurlandı

Marmaris’te 29 Temmuz’da başlayan ve Muğla’nın Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için Azerbaycan’dan gelen 732 personel görevlerini tamamlayarak, Muğla’dan Azerbaycan’a uğurlandı.
18 gün boyunca Muğla’da konakladıkları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan kardeş ülke Azerbaycanlı personel, bugün Muğla’dan ayrıldı. Konvoy halinde Denizli istikametine hareket eden kardeş ülke Azerbaycan’ın alev savaşçılarından sabah saat 04.00’te 215 kişi 52 araçlarla yola çıktı. Saat 06.30’da 174 kişi uçakla Dalaman Havalimanından, saat 12.00’de 169 personel 45 araçlarla, akşam saatlerinde de 174 Azerbaycan personeli uçakla Dalaman Havalimanından çıkış yapacak.
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “18 gün önce ilimize orman yangınları için gelen Azeri kardeşlerimizin görevleri bitti. 732 askerimizi Milli Piyango yurtlarında 18 gün boyunca ağırladık. Sahada çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Zor günlerde tek millet, iki devlet anlayışı ile yardımlaşmamız ve dayanışmamız gerçekten takdire şayan oldu. Kendilerinin gerek yangın alanlarında gösterdikleri önemli hizmetler, gerekse dinlenme alanlarında gönül bağı ile onları uğurlarken büyük bir mutluluk, aynı zamanda da burukluk içerisindeyiz. Kendilerine çok alışmıştık. Yolları açık olsun. Allah yollarını açık eylesin, belasız, kazasın memleketlerine ulaşmalarını diliyorum. Kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Muğla’daki yangınlarda Türk itfaiyeci kardeşleri ile yan yana olduklarını belirten Azerbaycanlı komutanlar, “Biz burada yangınlara müdahale ettik. Türk itfaiyeci kardeşlerimiz ile birlikte bu yangınları defettik. Türk kardeşlerimizin yanında olduk. İyi günde dostlar, arkadaşlar çok olur. Lakin kötü günde dostlar bilinir, kardeşler bilinir. Çok mutluyuz ki biz kötü günde birlikte olduk ve asıl kardeşleriz. Biz aynı kandan ibaretiz. Yaşasın Türk, Allah Türk’ü korusun. İnşallah yangın olmaz, iyi günlerde, düğünlerde geliriz inşallah” dedi.
Muğla'dan ayrılan Azerbaycan ekiplerini vatandaşlar yollarda Türk ve Azerbaycan bayrakları ile uğurlarken, ekiplere çiçek de verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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