Bu otelde turizm sanatla buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu otelde turizm sanatla buluşuyor

İHA

Bu otelde turizm sanatla buluşuyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni açılan otel yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı oldu. Sanatla, turizmi buluşturan otelin içerisinde ise birbirinden ünlü sanatçıların eserleri de sergileniyor.
Bodrum turizmine yeni bir soluk getiren ve ilçenin en lüks otellerinden bir olan MGallery The Bodrum Oteli'nin tüm salonları sanat eserleriyle donatılırken, birbirinden değerli eserler otelin dört bir yanında sergileniyor. Eserleri gören yerli ve yabancı turistler ise gördükleri sanat eserlerine hayran kalıyor. Bir yandan deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran turistler bir yandan da birbirinden değerli sanat eserlerini inceme fırsatı buluyor.
MGallery The Bodrum Otelinin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta birbirinden değerli birçok eseri otellerinde bir araya getirdiklerini belirterek “Otelimizi Temmuz ayının başında açtık. Otelimizde ünlü sanatçılarımızın heykeltıraşların eserleri ve yağlıboya resimleri yer almakta. Aynı zamanda yabancı sanatçıların ve heykeltıraşların da heykel ve resimleri bulunmaktadır. Sanat eserleri otelimize gelmeye devam edecek. Birbirinden değerli eserler otelimizin her köşesinde sergileniyor. Kendi koleksiyonumun parçaları olan birçok sanat eserini ülkemizde sergileme fırsatı bulamamıştım. Yaptırdığım otelde sergileme fırsatı buldum. Çok fazla eser var otelimizde ve gelmeye de devam edecek. Eserlerimizi otelimize yerleştirmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi misafirlerimizin daha keyifli bir tatil geçirmeleri için” dedi.
Misafirler keyif alıyor
MGallery The Bodrum Oteli'nin Yönetim Kurulu Başkanı Delibalta, otele gelen misafirlerin eserleri gördüklerinde çok keyif aldıklarını ifade ederek, “Misafirlerimiz gördüğümüz kadarıyla çok mutlu oluyorlar, keyif alıyorlar ve bizlere de teşekkürlerini iletiyorlar. Otelimize renk katıyor bu sanat eserleri. Otelimizi daha çok eser getirerek sanatla buluşturmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den yangın mağdurlarına destek Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınından etkilenen vatandaşlara gıda, hijyen paketleri, hayvan besini, kişisel ihtiyaç ve psikolojik destek gibi birçok farklı konuda destek sağlıyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yangın mağdurlarına destek Muğla ...
Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır ...
Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır ...
Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: "Marmaris için her türlü göreve hazırız"
YEREL HABERLER Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: "Marmaris için ...
Bakan Yardımcısı Baydaş, “Yaralarımızı birlikte saracağız” Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve beraberindeki heyet, yangınlarda etkilenen Milas İlçesindeki mahalleleri dolaştılar.
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Baydaş, “Yaralarımızı birlikte ...
Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından oldu 16 yaşındaki genç ışıklarını kapattığı motosiklette ters yönde ilerlerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından ...
Muğla'nın yapı izin istatistikleri açıklandı
YEREL HABERLER Muğla'nın yapı izin istatistikleri açıklandı
Muğla’da asfaltta yeni uygulama Muğla Büyükşehir Belediyesi asfaltlama maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla petrol ile yapılan astar çalışmasını Muğla’da ilk kez su bazlı olarak denemesini yaptı.
YEREL HABERLER Muğla’da asfaltta yeni uygulama Muğla Büyükşehir ...
Menteşe Belediyesinin esnafa kira desteği sürüyor Pandemi sürecinden etkilenen 346 kiracısına kira indirimi uygulayan Menteşe Belediyesi, esnafa ve üreticiye kira indirimi uygulamasını 2 ay daha uzattı.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinin esnafa kira desteği ...
Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ’den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı
YEREL HABERLER Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ’den ihraç ...
Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz
Orman yangınından etkilenen köylerde yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Orman yangınından etkilenen köylerde yaralar ...
Dünyaca ünlü turizm merkezine dev yatırım Dünyaca ünlü turizm merkezi Muğla Dalyan’ın 42 milyonluk yatırımla çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü turizm merkezine dev yatırım Dünyaca ...
Orman yangınları keçilerin de psikolojisini bozdu Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, adeta hayata küstü
YEREL HABERLER Orman yangınları keçilerin de psikolojisini ...
Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
Azeri alev savaşçıları uğurlandı
YEREL HABERLER Azeri alev savaşçıları uğurlandı
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar’a ‘geçmiş olsun’ ziyareti Sanatçı Gökbakar: “Yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya hazırız”
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar’a ...
Gardaş 'alev savaşçıları' uğurlandı Muğla’da 15 gün süren orman yangınlarında görev alan kardeş ülke Azerbaycanlı 732 personel Muğla’dan Azerbaycan’a uğurlandı
YEREL HABERLER Gardaş 'alev savaşçıları' uğurlandı Muğla’da 15 gün ...
Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 4'ü yabancı uyruklu 6 ...
Fethiye'de uyuşturucu tacirlerini jandarma geçit vermedi
YEREL HABERLER Fethiye'de uyuşturucu tacirlerini jandarma geçit ...
Festival “Frida” ile devam etti Bale Festivali kapanışı “Carmen” ile yapacak
YEREL HABERLER Festival “Frida” ile devam etti Bale Festivali ...
Fethiye’de İkinci Tarım Kredi Kooperatifi marketi açıldı
YEREL HABERLER Fethiye’de İkinci Tarım Kredi Kooperatifi marketi ...
Bodrum Antik Tiyatro’da rock rüzgarı
YEREL HABERLER Bodrum Antik Tiyatro’da rock rüzgarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.