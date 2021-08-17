Tüfeği almak için Bensu'dan su istemiş Muğla Milas'ta Bensu Narlı’nın av tüfeği ile vurularak öldürülmesi ile ilgili ilk duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü Yakınları, Bensu'nun fotoğrafına bakıp bakıp ağladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfeği almak için Bensu'dan su istemiş Muğla Milas'ta Bensu Narlı’nın av tüfeği ile vurularak öldürülmesi ile ilgili ilk duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü Yakınları, Bensu'nun fotoğrafına bakıp bakıp ağladılar

İHA

Tüfeği almak için Bensu'dan su istemiş Muğla Milas'ta Bensu Narlı’nın av tüfeği ile vurularak öldürülmesi ile ilgili ilk duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü Yakınları, Bensu'nun fotoğrafına bakıp bakıp ağladılar

Muğla’nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki Bensu Narlı’nın av tüfeği ile vurularak öldürülmesi ile ilgili ilk duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada katil zanlısı ve ona yardım ve yataklık ettiği iddia edilen şahsın tutukluğunun devamına karar verildi.
Olay, geçen 12 Mart günü Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde 23 yaşındaki Bensu Narlı arkadaşı ile oturduğu sırada Bensu ile sevgili olmak istediği iddia edilen 25 yaşındaki Serhat Kantaş, eve gelip kapıyı çaldı.

Bensu’yu suya gönderip tüfeği almış
Kapıyı açan Bensu Narlı ile Serhat Kantaş, konuşmaya başladı. Bensu tarafından reddedilen Kantaş, kısa süre sonra Bensu’dan su istedi. Bensu su almaya gidince yanında getirdiği ve kapının yan tarafına sakladığı tüfeği çıkaran Kantaş, Bensu elinde suyla geri döndüğünde tüfekle onu göğsünden vurdu.
Evde bulunan Narlı'nın arkadaşı silah sesini duyunca kapının olduğu yere koştu. Arkadaşını kanlar içinde yerde görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bensu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Serhat Kantaş ile Kantaş’a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen E.D. adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bensu Narlı ise Milas’ın Güllük Mahallesi’nde toprağa verildi.
Olayla ilgili ilk duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Serhat Kantaş ile E.D., Bensu Narlı’nın ailesi, taraf avukatları katıldı. Duruşmada 2 tanık dinlendi. Bensu’yu tasarlayarak öldürmediğini ifade eden katil zanlısı Serhat Kantaş, konuşmaya gittiğinde tüfeği kapının yan tarafına sakladığını ve Bensu’yu su almaya gönderdiğinde sakladığı tüfeği hazır edip geri döndüğünde ateş ettiğini kabul ettiği öğrenildi. Diğer sanık ise üzerine atılı suçlamaları reddetti.
Şu an cezaevinde olan bir tanığın ise haftaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinleneceği öğrenildi. Duruşmada 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verilirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava 25 Ağustos tarihine ertelendi.
Bensu'nun fotoğrafları ile adliyeye gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Amcası Sabahattin Narlı ile yengesi Kübra Narlı, Bensu'nun fotoğrafına bakıp ağladı.

“Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyoruz”
Narlı ailesinin avukatı Müge Kızılırmak Türk, duruşma sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bensu Can Narlı dosyasının bugün ilk celsesi görüldü, 2 tanık dinlendi. Sanıkların beyanları alındı. Pek çok kadın cinayeti davasında artık alıştığımız gibi savunmanın kutsallığına yakışmayacak çirkin iftiralar, yakıştırmalar yapıldı. Ama dosyadaki somut deliller o kadar çok ki, olması gereken hukuki yargılamada bu tür somut beyanların hiçbir önemi olmamalı. Dolayısıyla buna güvenerek bir sonraki celse tasarlamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyoruz. Çabalarımız beyanlarımız bu yönde olacak. Tanıklardan bir kişi cezaevinde olduğu için dinlenmedi. Karşı tarafın ismini bildirdiği tanıklardan birisi. Onun ifadesi alınacak ve sonrasında karar verilmesini bekliyoruz. Dava 25 Ağustos’a ertelendi. Henüz esas hakkında mütalaa açıklanmadı. Önümüzdeki hafta duruşmada esas hakkında mütalaaya binaen karar verilir diye öngörüyoruz” dedi.
Av. Türk, karşı tarafın tasarlayarak öldürme suçlamasını reddettiğini söyledi.

“Canımız yandı, ciğerimiz yandı”
Bensu Narlı’nın amcası Sabahattin Narlı, kadın cinayetlerinin son bulmasını dileyerek, “Canımız yandı, ciğerimiz yandı. Böyle şeyler artık son bulsun istiyoruz. Hiç kimsenin canı yanmasın. Çok üzgünüz ama adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. İnşallah adalet yerini bulur” dedi.

“Rüyalarımızda bizimle beraber”
Bensu’nun fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmayan yengesi Kübra Narlı da, “5 ay oldu. Her gün beraberiz zaten. Rüyalarımızda bizimle beraber. Zaten her geldiğinde bizde 23 ay kalıyordu. Çok zor. Evladımızdı zaten. Hiçbir şekilde geri gelmeyecek ama inşallah adalet yerini bulur. En azından o yattığı yerde rahat edecek. Bu tür olaylar bir daha yaşanmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmarisli turizmciler: "Marmaris eski pırıltılı günlerine dönecek"
YEREL HABERLER Marmarisli turizmciler: "Marmaris eski pırıltılı ...
Arama kurtarma ekibinden Kaymakam Çoban'a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekibinden Kaymakam Çoban'a teşekkür ...
Bu otelde turizm sanatla buluşuyor
YEREL HABERLER Bu otelde turizm sanatla buluşuyor
Büyükşehir’den yangın mağdurlarına destek Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınından etkilenen vatandaşlara gıda, hijyen paketleri, hayvan besini, kişisel ihtiyaç ve psikolojik destek gibi birçok farklı konuda destek sağlıyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yangın mağdurlarına destek Muğla ...
Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır ...
Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır ...
Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: "Marmaris için her türlü göreve hazırız"
YEREL HABERLER Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan: "Marmaris için ...
Bakan Yardımcısı Baydaş, “Yaralarımızı birlikte saracağız” Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve beraberindeki heyet, yangınlarda etkilenen Milas İlçesindeki mahalleleri dolaştılar.
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Baydaş, “Yaralarımızı birlikte ...
Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından oldu 16 yaşındaki genç ışıklarını kapattığı motosiklette ters yönde ilerlerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından ...
Muğla'nın yapı izin istatistikleri açıklandı
YEREL HABERLER Muğla'nın yapı izin istatistikleri açıklandı
Muğla’da asfaltta yeni uygulama Muğla Büyükşehir Belediyesi asfaltlama maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla petrol ile yapılan astar çalışmasını Muğla’da ilk kez su bazlı olarak denemesini yaptı.
YEREL HABERLER Muğla’da asfaltta yeni uygulama Muğla Büyükşehir ...
Menteşe Belediyesinin esnafa kira desteği sürüyor Pandemi sürecinden etkilenen 346 kiracısına kira indirimi uygulayan Menteşe Belediyesi, esnafa ve üreticiye kira indirimi uygulamasını 2 ay daha uzattı.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinin esnafa kira desteği ...
Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ’den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı
YEREL HABERLER Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ’den ihraç ...
Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz
Orman yangınından etkilenen köylerde yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Orman yangınından etkilenen köylerde yaralar ...
Dünyaca ünlü turizm merkezine dev yatırım Dünyaca ünlü turizm merkezi Muğla Dalyan’ın 42 milyonluk yatırımla çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü turizm merkezine dev yatırım Dünyaca ...
Orman yangınları keçilerin de psikolojisini bozdu Yangında yavrularını kaybeden anne keçi, adeta hayata küstü
YEREL HABERLER Orman yangınları keçilerin de psikolojisini ...
Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
Azeri alev savaşçıları uğurlandı
YEREL HABERLER Azeri alev savaşçıları uğurlandı
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar’a ‘geçmiş olsun’ ziyareti Sanatçı Gökbakar: “Yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya hazırız”
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar’a ...
Gardaş 'alev savaşçıları' uğurlandı Muğla’da 15 gün süren orman yangınlarında görev alan kardeş ülke Azerbaycanlı 732 personel Muğla’dan Azerbaycan’a uğurlandı
YEREL HABERLER Gardaş 'alev savaşçıları' uğurlandı Muğla’da 15 gün ...
Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri unutmadı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi, yangında zarar gören köylüleri ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 4'ü yabancı uyruklu 6 ...
Fethiye'de uyuşturucu tacirlerini jandarma geçit vermedi
YEREL HABERLER Fethiye'de uyuşturucu tacirlerini jandarma geçit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.