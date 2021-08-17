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Yangından etkilenen Bodrum halkına acil ihtiyaç paketleri teslim edildi 352 konut ve 28 işletmeyi ziyaret ederek vatandaşların taleplerini not aldılar

İHA

Yangından etkilenen Bodrum halkına acil ihtiyaç paketleri teslim edildi 352 konut ve 28 işletmeyi ziyaret ederek vatandaşların taleplerini not aldılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan yangın felaketinin ardından Bodrum Belediyesi ekipleri yangından etkilenen yurttaşlara ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla ekipler vatandaşlara ihtiyaç paketlerini teslim ettiler.
31 Temmuz günü Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlayıp Bodrum Mumcular ve Mazı Mahallesi'ne ulaşan yangınların söndürme ve soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri bölgede ihtiyaç taleplerini karşılama çalışmalarına başladı. Belediye bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu yaptıkları çalışma kapsamında, yangın bölgesinde 352 konut ve 28 işletmeyi ziyaret ederek yurttaşların taleplerini not aldılar.
Yaraların sarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden oluşan ekip Mazı, Gökpınar, Bayır ve Fesleğen mahallelerine giderek yangında mağdur olan vatandaşları ziyaret ettiler. Ziyarette yangındaki korku dolu anları gözyaşları içinde anlatan yurttaşlar, felaketin başından sonuna kadar yanlarında olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, başkan yardımcılarına ve tüm Bodrum Belediyesi personeline teşekkür ettiler.
Ekipler, mahalle ziyaretlerinde yanlarında götürdükleri gıda, temizlik, hijyen ve kıyafetlerden oluşan acil ihtiyaç paketlerini teslim ettiler. Dağıtılan oyuncaklarla mahallenin çocuklarını da bir nebze mutlu eden belediye yetkilileri, ziyaretlerin sıklıkla devam edeceğini belirttiler.

Başkan Aras: "Yaşam konteynerleri yapılıyor"
Bölgede yangından zarar gören yurttaşlarla tek tek ilgilenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de Bodrum halkının yanında olacaklarını, birlikte yaraları saracaklarını ifade ederek tüm sıkıntıları birlikte aşacaklarını belirtti. Bu kapsamda, oluşan hasarların tespiti için Belediye Hasar Tespit Komisyonu'na talimat veren Başkan Aras; yangından zarar gören vatandaşların ve işletmelerin acil ihtiyaçlarının yanı sıra barınacak yer sorunu olanlar için yaşam konteyneri hazırlıklarına başlandığını ifade ederek ihtiyaç malzemelerinin toplanarak yangından etkilenen yurttaşlara ulaştırıldığını söyledi.

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