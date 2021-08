Tatilin en eğlenceli gündüz aktivitesi su sporları olmaya devam ediyor

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilciler gündüz aktivitesi olarak su sporlarını tercih ediyor.

Tekneye bağlanmış paraşüt ile eşsiz Marmaris manzarasını havadan gören tatilciler, jetski, banana ve diğer oyunlar ile hem eğlenip hem de anı biriktiriyorlar. Van’dan arkadaşları ile tatile gelen Sergen Değertaş, "Buraya tatile geldik, su sporları çok eğlenceli biz çok eğlendik, heyecanlandık. Buraya gelen herkese tavsiye ediyoruz. Yangınlar ile ilgili gerçekten çok üzüldük doğal güzelliklerimizin yanmasına çok üzüldük" dedi.

Marmaris'i çok beğendiğini söyleyen Rusya’dan tatil için gelen 23 yaşındaki Katya Lohmatikova ise, "Marmaris çok güzel, deniz, dağlar harika. Her tatile çıktığımda su sporları mutlaka yaparım çok eğlenceli" diye konuştu. Lübnan’dan tatile gelen bir aile de, "Jetskiye bineceğiz çok eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Su sporları tesis yetkilisi Halil Afşar tatile gelenleri memnun etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Sezona ve su sporlarına biraz geç başlamış olsak da toparlıyoruz tatile gelenler mutlaka aktivitelerimizden yararlanıyor" dedi. Korona virüs salgınına rağmen işlerinin iyi gittiğini kaydeden su sporları etkinlik sorumlusu Erkan Perhiz ise, "Şu an için işlerimiz fena gitmiyor. Pandemiden sonra insanlar denize daha sık geliyorlar, denizde yüzmenin yanı sıra böyle aktiviteler yapmak istiyorlar biz de onları eğlendiriyoruz. Her yerde dezenfektan var, zaten hepimiz aşılıyız. Yelekleri ve malzemeleri dezenfektanlar ile temizliyoruz" ifadelerini kullanarak, vatandaşları su sporlarına davet etti.

