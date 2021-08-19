Muğla'da istinat duvarı çöktü; elektrik teknisyeni yaralandı



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'da, inşaat halinde olan iki binanın arasındaki istinat duvarının çökmesi sonucu taşların altında kalan elektrik teknisyeni Kadir İhsan Kanat (39) yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Datça ilçesinde İskele Mahallesi 118. Sokak'ta meydana geldi. İskender Yalçın'a ait 2 katlı inşaat ile üst tarafındaki bir başkasına ait 3 katlı inşaat arasında kalan, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Duvarın çöktüğü sırada alttaki inşaatta çalışan elektrik teknisyeni, evli ve bir çocuk babası Kadir İhsan Kanat, devrilen taşların altında kalıp yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri (MAG-AME), beton kırıcı ve demir kesme makasları kullanarak göçük altındaki Kanat'a ulaştı. Belden altı göçük altında kaldığı görülen Kanat'ın üzerindeki taşlar kaldırıldı. Sağlık ekibi yaralanan Kanat'a ilk müdahaleyi yaptı. Bacağına atel, boynuna da boyunluk takılan Kanat sedyeye alınıp ambulansa taşındığı sırada bilincinin açık olduğu görüldü. Vücudunda ve başında yaralar tespit edilen Kanat, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-08-19 13:39:14



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