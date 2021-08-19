Başkan Gürün, Marmaris’te yanan sahalarda inceleme yaptı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris’te orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz tarihinde başlayan ve 5 Ağustos tarihine kadar devam eden orman yangınında 13 bin 600 hektar ormanlık alan kül oldu. Bunun yanı sıra İlçede 60 bina yangınlar nedeniyle yıkılırken 97 bina ağır hasar gördü. Yangının ilk gününden bu yana sürekli olarak Marmaris İlçesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, alevlerden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Gürün’ün beraberinde CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’da yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Gürün incelemeler kapsamında Armutalan, Osmaniye, Orhaniye, Bayır, Turgut, Turunç, İçmeler ve Hisarönü Mahallelerini ziyaret etti. Bu bölgelerde vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Gürün, tarım, hayvancılık, sosyal ve maddi destek gibi konularda belediyenin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olacağını söyledi.

Gürün ayrıca Marmaris yangınında alevlere müdahale ederken üzerine ağaç devrilen ve kalça kemiğinde çatlaklar oluşan Hüseyin Deveci’yi evinde ziyaret etti. Yangınlarda ekiplerin müdahalelerinin yanı sıra vatandaşlarında etkin rol oynadığını belirten Başkan Gürün “ Muğla’mızda yaşanan orman yangınlarının kontrol altına alınmasında ekiplerin yanı sıra vatandaşlarımızın katkıları büyük olmuştur. Vatandaşlarımız yangınla mücadelenin isimsiz kahramanlarıdır. O vatandaşlarımızdan birisi de genç arkadaşımız Hüseyin Deveci’dir” dedi.

Gürün, Marmaris’te 13 bin 600 hektar alanın yok olduğunu belirtirken, çam balı üretiminde önemli bir kayıp yaşandığını söyledi. Başkan Gürün, “Marmaris ilçemizdeki yangının etkisi Armutalan, Osmaniye, Orhaniye, Bayır, Turgut, Turunç, İçmeler ve Hisarönü mahallelerimizde daha fazla hissedildi. 13 bin 600 hektar ormanlık alanımız kül oldu. Marmaris’imizde 60 bina yıkıldı. 97 binamız ise ağır hasarlı. Muğla Büyükşehir ve Marmaris Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yangından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek için çalışmalara başladık. Özellikle bölgede dünyanın büyük oranda ihtiyacının karşılandığı çam balı üretimi önemli zararlar gördü. Bunların telafisi için arıcılık alanında ne gibi destekler sağlayacağımıza dair projelerimizi yürütüyoruz. Maddi, manevi her türlü vatandaşımızın yanındayız. Yangının yaralarını hep birlikte saracağız” dedi.

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