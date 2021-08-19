Çevik Bir Bodrum’dan İstanbul’a giderken yakalandı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan emekli Orgeneral Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevik Bir, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaz aylarını Bodrum’da geçiren eski paşalardan Çevik Bir ve 13 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Eski paşalardan Çevik Bir Bodrum’daki yazlığından İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çevik Bir tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.

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