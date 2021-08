Başarım Sensin Derneği'nden yangında etkilenen gençlere büyük destek

Muğla’da 11 gün süren orman yangınlarından etkilenen ailelerin üniversite okuyan çocukları için Bodrum ilçesinde 'Başarım Sensin Derneği' tarafından 21 Ağustos’ta MGallery The Bodrum Hotel’de fotoğraf sergisi düzenlenecek.

Bodrum’da sanatla turizmi bir arada sunan MGallery The Bodrum Hotel’de Başarım Sensin Derneği tarafından yangınlardan etkilenen ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına eğitim bursu vermek için 21 Ağustos’ta sergi düzenlenecek. Gençlerin burslarını karşılamak için düzenlenen Ağaç Sevgisi ve Bilgeliği konulu sergi üç aşamalı olacak. Bodrum’da ve İstanbul’da gerçekleşecek fotoğraf sergisinin ardından 3'üncü aşamada ise Visual Artist, Ece Çakıroğlu tarafından çekilmiş sanat fotoğraflarından oluşacak bir kitap projesi hayata geçirilecek. Sergi, Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Alemdar Manav, Sanatçı Ece Çakıroğlu ve Yasemin Delibalta'nın katılımlarıyla 21 Ağustos Cumartesi günü Bodrum’un sanatsever oteli olan MGallery The Bodrum Hotel’de saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

