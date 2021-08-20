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Müşteri gibi geldi, etrafı kolaçan etti ve belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı

İHA

Müşteri gibi geldi, etrafı kolaçan etti ve belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan lunaparkta geçtiğimiz ay iki kez silahlı saldırı gerçekleştirildi. İlk saldırıyı gerçekleştiren bir şüpheli ile saldırgana yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, hakim karşısına çıkartılan 3'ü de tutuklandı. Kameralar tarafından anbean kayda alınan ikinci saldırıda ise lunaparka müşteri gibi gelen Ş.U. onlarca kişinin arasında silahı çıkartarak bir lunapark çalışanına ateş ediyor. Ş.U. da yakalanarak gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçenin Marina bölgesindeki lunaparkta geçtiğimiz ay içerisinde iki defa silahlı saldırı olayı meydana geldi. İlk olay, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşterilerin en yoğun olduğu akşam saatlerinde lunapark işletmecisi U.K.'ye (52) gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tarafından olayın şüphelisi A.B. (26) ve saldırgana yardım ve yataklık ettikleri, Marmaris’e gelerek adres ve hedef gösterdikleri ileri sürülen B.H.Ç. (20) ve K.S. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Lunaparkta meydana gelen ikinci saldırı ise 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.U. (28) lunapark çalışanı bir kişiyi bacağından silahla yaralarken, saldırının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Kameralar tarafından anbean kayda alınan saldırıda, lunaparka müşteri gibi gelen Ş.U. onlarca kişinin arasında bir anda belindeki silahı çıkartarak bir lunapark çalışanına doğrultuyor. Olayı gören vatandaşların panik içerisinde şahıslardan uzaklaştığı görüntülerde, Ş.U. lunapark çalışanına ateş ederek bacağından yaralıyor. Saldırının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla lunapark çalışanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay sonrası kayıplara karışan saldırgan Ş.U. ise polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda İzmir’in Ödemiş ilçesindeki evine düzenlenen operasyon ile yakalanıp gözaltına alınarak, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

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