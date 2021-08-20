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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça’ya 25 Milyon TL’lik içme suyu yatırımı

İHA

Datça’ya 25 Milyon TL’lik içme suyu yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır uğraşılan hibe/kredi için başvurusu onaylanan fakat daha sonra iptal edilen Datça İlçesi Betçe bölgesinin su sorununun çözülmesi için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesinin kendi imkânlarıyla yapacağı iki etaplı projenin ilk etabı yaklaşık 25 milyon TL’ye mal olacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça’nın Mesudiye, Cumalı, Sındı ve Yazı Mahalleleri başta olmak üzere Betçe Bölgesi olarak adlandırılan bölgenin ana içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladı. Karaköy Mahallesi’ndeki yeraltı suyu havzasından faydalanılarak gerçekleştirilecek olan proje hayata geçiyor.
Proje kapsamında Karaköy Mahallesi’ndeki yeraltı suyu havzasından faydalanılarak 3 adet sondaj kuyusu açıldı. Projenin ilk etabında yer alan 1 adet 500 m3 depo ve 3 adet 200 m3 depoda sondajlardan sağlanarak biriktirilecek olan suyun terfi merkezi ve hatlarla mahallelere iletimi sağlanacak. Bölgede yapılacak olan projenin ilk etabında terfi hatları, depolar, nakil hatları ve pompaların yanı sıra yaklaşık 25 bin metre hat döşenecek. Projenin ikinci etabında ise 1 adet 1000 m3 depo ve 2 adet 200 m3 depo, 2 terfi hattı ile depolar arasında bağlantılar yapılacak.
Yaklaşık 25 milyon TL’ye mal olacak olan projenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta Mesudiye ve Sındı Mahallelerinin bütün yerleşkeleri olmak üzere ikinci etapta ise Betçe Bölgesinde kalan Yaka, Cumalı ve Yazı Mahallelerinin orta ve uzun vadede içme suyu sorunu çözüme kavuşacak. Özellikle yaz dönemlerinde sorunlar yaşanan ve tankerlerle su takviyesi yapılan bu yerleşim alanları kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşmuş olacak.
Başkan Gürün “İçme Suyu Sorunu Olan Tüm Bölgelerimize Yeni Yatırımlar Yapıyoruz”
Datça’nın Yazı, Sındı, Cumalı, Mesudiye ve Yaka Mahallelerinin Muhtarları konu hakkında Başkan Gürün’ü ziyaret etti. MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen’in katıldığı toplantıda muhtarlara bölgede yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıda Başkan Gürün “Datça’daki bazı bölgelerimizin su sorununu çözmek için yürüttüğümüz çalışmaların sonuna geliyoruz. Betçe olarak adlandırılan bölgemizin sorununun çözümü için 2016 yılından bu yana uğraş veriyoruz. Maliyet olarak yüksek olan projeler için ilgili kurumlara destek başvurusunda bulunduk, önce onaylanan hibe ve krediler daha sonra iptal edildi. Bizde Büyükşehir Belediyemizin kendi kaynaklarıyla bu sorunun çözülmesi için çalışmalarımızı yürüttük. Gerekli finansmanı sağlayarak projelerimizi hazırladık. Bölgedeki vatandaşlarımızın içme suyu problemini ortadan kaldırarak, uzun yıllar hizmet verecek hatların ve depolarının yapımını tamamlayacağız. İki etaptan oluşacak projenin ilk etabı için 25 Milyon TL’lik bir yatırım yapacağız. Sadece Datça değil Marmaris başta olmak üzere farklı birçok İlçemizde içme suyu problemlerinin tamamen ortadan kaldırılması için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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