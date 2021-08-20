Köyceğiz'de orman yangını (2)

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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele sürüyor. Yeni gelen ekiplerle birlikte yangına 12 helikopter ve 2 uçak havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle karadan müdahale ediliyorCavit AKGÜN / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN

2021-08-20 17:59:39



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