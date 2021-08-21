Bodrum’da 3. Kadın Buluşması gerçekleşti Ahmet Aras: "Öncelikli hedefimiz, şiddetsiz, eşitlikçi bir kent oluşturmak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da 3. Kadın Buluşması gerçekleşti Ahmet Aras: "Öncelikli hedefimiz, şiddetsiz, eşitlikçi bir kent oluşturmak"

İHA

Bodrum’da 3. Kadın Buluşması gerçekleşti Ahmet Aras: "Öncelikli hedefimiz, şiddetsiz, eşitlikçi bir kent oluşturmak"

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun düzenlediği kadın buluşmasının 3’üncüsü Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Öncelikli hedefimiz; şiddetsiz, eşitlikçi bir kent oluşturmak" diye konuşarak Yerel Eşitlik Eylem Planı için harekete geçtiklerini duyurdu.
3. Kadın Buluşması, Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun düzenlediği buluşmaya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, Peksimet Mahallesi Kadınları Sözcüsü Meltem Demir, Gören Kalpler Derneği Bodrum Şube Başkanı Seher Yılmazer, Dilan Kaya ve Bodrumlu kadınlar katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’daki toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin politika ve hizmetlerini aktardı:
"Bodrum’da yaşayan kadınlar olarak nasıl bir Bodrum hayal ettiğinizi öğrenmek; gerekli politikaları, uygulamaları hayata geçirmek, kapsamlı bir mücadele örgütlemek bizim için çok önemli. Bildiğiniz üzere belediyemiz, 7 Kasım 2019’da Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Şefliği’ni kurarak yerelde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında aktif rol alan bir politika benimsedi. Bu amaçla, 8 Mart 2020 tarihinde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı (CEMR) imzalayarak Türkiye genelinde şarta imza atan 29. belediye oldu. Eşitlik ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışı içinde belediyemiz şartın gerekliliklerinin farkında olarak, Bodrum’a eşitlikçi kent niteliği kazandırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor"

“Yerel Eşitlik Eylem Planı için harekete geçiyoruz”
"Öncelikle şartı imzalayan her belediye 2 yıl içinde Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırlamakla yükümlü. Yerel Eşitlik Eylem Planları yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir yol haritası sunuyor. Pandemiden kaynaklı sekteye uğrayan süreci başlatmak ve yereldeki tüm paydaşların katılımıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı en sağlıklı biçimde hazırlamak için harekete geçmiş bulunuyoruz. Eğer yetersizse işte bugün bu toplantıda bunlar ortaya çıkacak. Tekrar gerekirse bir ivme ve motivasyon vereceğiz. Yeniden bu hedefe doğru yani Eşitlikçi Kent Bodrum’a doğru yol almaya devam edeceğiz. Bu toplantıların çok büyük önemi var. Yerel Eşitlik eylem planını en sağlıklı şekilde hazırlayacağımızı, başarabileceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı biz Bodrum’da hiç kimsenin ve hiçbir değerin dışarıda bırakılmadığı bir plan hazırlama çabasındayız"

Danışma Merkezleri kuruluyor
Başkan Aras, Mumcular Bölgesinde Kadın Danışma Merkezi ve psikososyal danışma merkezi oluşturmak konusunda çalışmaların başladığını, çok kısa süre de faaliyete geçileceğini belirtti.
Ardından Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi sözcüsü Evrim İnan, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın Bodrum Belediyesi ile 2.5 yıldır yürüttüğü çalışmaları aktardı. Toplantının sonunda kadınlara renkli kağıtlar dağıtılarak; evlerinde, mahallelerindeki en acil sorunları ve Bodrum’a ilişkin hayallerini yazmaları istendi. Toplantı katılımcıların konuşmaları ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları ...
Köyceğiz'de orman yangını - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Köyceğiz'de orman yangını - Ek fotoğraflar
Bakan Ersoy, Marmaris'te turizmcilere destek konusunu görüştü
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Marmaris'te turizmcilere destek konusunu ...
Bakan Ersoy: "Yiten ormanlarımızı en kısa sürede yeşertecek, geleceğe çok daha güçlü hazırlanacağız" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris’te bankacılılar ve turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: "Yiten ormanlarımızı en kısa sürede ...
Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile ...
Köyceğiz'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Köyceğiz'de orman yangını (2)
Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar Muğla Marmaris’i etkisi altına alan orman yangını uzun uğraşlar sonucu söndürüldükten sonra ‘Kazasız Kul Olmaz’ ekibi kurucusu Zahrettin Çelik ve ekibi yanan ormanlara mama ve yem bırakıyor.
YEREL HABERLER Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar Muğla ...
Köyceğiz'de orman yangını
YEREL HABERLER Köyceğiz'de orman yangını
Kabus geri döndü Köyceğiz’deki yangın yeniden başladı
YEREL HABERLER Kabus geri döndü Köyceğiz’deki yangın yeniden başladı
Kavaklıdere’ye 3 atıksu arıtma tesisi Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında Kavaklıdere’ye 3 atıksu arıtma tesisi yapılacak.
YEREL HABERLER Kavaklıdere’ye 3 atıksu arıtma tesisi Muğla ...
Datça’ya 25 Milyon TL’lik içme suyu yatırımı
YEREL HABERLER Datça’ya 25 Milyon TL’lik içme suyu yatırımı
TVHB Başkanı Eroğlu: “Veteriner hekimlerimiz canla başla çalışıyor” Meslektaşlarının çalışmalarını yerinde görmek için Muğla'ya gelen Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, orman yangınlarından etkilenen evcil ve yaban hayvanlarının Türk veteriner hekimleri tarafından tedavi bakımlarının devam ettiğini açıkladı
YEREL HABERLER TVHB Başkanı Eroğlu: “Veteriner hekimlerimiz canla ...
Seydikemer’e ilk kadın kaymakam atandı
YEREL HABERLER Seydikemer’e ilk kadın kaymakam atandı
3. Kaleiçi Etkinlikleri İncesaz konseri ile devam etti Bodrum Kalesi’nde İncesaz akşamı
YEREL HABERLER 3. Kaleiçi Etkinlikleri İncesaz konseri ile devam ...
Muğla'da yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları ...
Geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Apartman ve Site Sakinleri Atık Bitkisel Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
YEREL HABERLER Geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu Menteşe ...
Müşteri gibi geldi, etrafı kolaçan etti ve belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı
YEREL HABERLER Müşteri gibi geldi, etrafı kolaçan etti ve belindeki ...
Başarım Sensin Derneği'nden yangında etkilenen gençlere büyük destek
YEREL HABERLER Başarım Sensin Derneği'nden yangında etkilenen ...
Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak
YEREL HABERLER Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak
Marmaris'te polisten yanan ormanı yeşertmek için çalışma
YEREL HABERLER Marmaris'te polisten yanan ormanı yeşertmek için ...
Fethiyespor'a forvet takviyesi
YEREL HABERLER Fethiyespor'a forvet takviyesi
Marmaris polisi yangından zarar gören ağaçları yeniden yeşertmek için seferber oldu Önce dibini açtılar, temizleyip ve suladılar
YEREL HABERLER Marmaris polisi yangından zarar gören ağaçları ...
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
YEREL HABERLER Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (3)
YEREL HABERLER Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (3)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.