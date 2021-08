Bülent Ersoy'dan Sibel Can'a sahne sürprizi

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)ŞARKICI Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alarak, dinleyicilerine keyifli gece yaşattı. Bülent Ersoy ise sürpriz yaparak, sahneye çıktı ve Sibel Can ile düet yaptı.

Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Sibel Can, 3 saat süren performansında beğenilen parçalarını dinleyicileri için söyledi. Konser sırasında Bülent Ersoy da sürpriz yaparak, sahneye çıktı. İzleyicilerin alkışları arasında Sibel Can'a sarılan Bülent Ersoy, "Seninle iftihar ediyorum. Türk müziğine olan sevgin, her sahnende özel bir bölüm olarak müziğimize sahip çıkmanı takdirle karşılıyorum. Sahne adabın, büyüğüne, küçüğüne olan sevgin, asil duruşun hiç kimsede yok. Size ebedi bir saygım ve sevgim var canım kızım" dedi.

Konuşmasını "Kadın gibi kadın" diyerek bitiren Bülent Ersoy, Sibel Can ile 'Senede Bir Gün' şarkısını okudu. Düet, dinleyenlerden yoğun alkış aldı. DHA-Magazin Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-08-21 12:57:20



