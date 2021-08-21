Muğla kıyılarında ilk defa görüldü Boyu 2 metreye, kilosu 600 kiloya çıkıyor

Muğla’nın Göcek koylarında yat kaptanı tarafından Türkiye kıyılarında ilk defa görüntülenen deri sırtlı deniz kaplumbağası şaşkınlığa neden oldu.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nce çekilen video görüntü paylaşılırken, videoyu çeken ve paylaşan İlknur Asar ve Buse İnceler’in daha önce de yaralı deniz kaplumbağasının kurtarılması için DEKAMER’e yardımcı olduğu açıklandı.

DEKAMER tarafından paylaşılan bilgide, “Göcek, Sarsala açıklarında bir Deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea) görüntülendi. Dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan Deri sırtlı deniz kaplumbağaları 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor” denildi.

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