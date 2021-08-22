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Fethiye'de annesini öldüren şüpheli adliyede

DHA

Fethiye'de annesini öldüren şüpheli adliyede


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kendisine para vermeyen annesi Gülten Durmaz'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Emrecan Durmaz (30), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Tuzla Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Emrecan Durmaz iddiaya göre, annesi Gülten Durmaz'dan para istedi. Anne Durmaz, oğlunun isteğini reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Emrecan Durmaz, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Mahalle sakinleri, yaralı kadının çığlıklarını üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teslim olmamakta direnen şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay sonrası sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülten Durmaz'ın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Gülten Durmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durmaz'ın olay sırasında 'Yapma oğlum' diyerek yalvardığı öğrenilirken, aldığı 10 bıçak darbesiyle öldüğü tespit edildi. 
Polisteki işlemlerinin ardından Emrecan Durmaz, bugün adliyeye sevk edildi. Anne Durmaz'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e gönderileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-08-22 15:58:19

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