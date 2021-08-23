Yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında alev alan teknedeki 5 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Tekne, yangın sonrasında battı.

Mazı koyu açıklarında yer alan, üzerinde 5 kişinin bulunduğu 22 metre boyundaki tekne, bilinmeyen nedenle sabah saatlerinde yanmaya başladı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. KIYEM-6 botundaki ekipler, teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Olayda yaralanan olmazken, yangın sonrası tekne sulara gömüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2021-08-23 13:08:40



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