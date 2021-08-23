Bodrum'da orman yangını (2)

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1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-08-23 16:50:24



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