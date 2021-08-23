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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da orman yangını (2)

DHA

Bodrum'da orman yangını (2)


1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-08-23 16:50:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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