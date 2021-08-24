Fethiyespor'dan Özgür hamlesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un iddialı ekiplerinden Fethiyespor, transferde savunmasını Pendikspor'dan ayrılan Özgür Çelik'le güçlendirdi.

Kariyerinde Hatayspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, İnegölspor, Akyurt Şekerspor, 1922 Konyaspor, Sarıyer formalarını da terleten 35 yaşındaki Özgür, Tuzla ve Bandırma formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşarken, 10 kez Play-Off'a kalma ve 3 kez final heyecanı gördü.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-08-24 10:41:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.