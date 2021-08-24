Muğla Büyükşehir Belediyesi, “2’nci Orman Yangınları Çalıştayı” düzenleniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yapılan Orman Yangınları çalıştayının 2’ncisi ’Küllerimizden Doğuyoruz’ temasıyla düzenlenecek.

Yüzde 68 orman varlığıyla Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan Muğla, çıkan orman yangınları nedeniyle yüzde 8’lik orman alanı kaybetti. 66 bin dekarın üzerindeki ormanlık alan kül olurken, yangınların sona ermesinin ardından bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Aynı zamanda Antalya’da çıkan yangın nedeniyle Manavgat İlçesinde de binlerce dekar ormanlık alan yanarken yüzlerce ev kullanılmaz hale geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ülkeyi etkileyin tüm bu yangın olaylarının bir afete dönüşmemesi için gerekli önlemelerin alınması ve yangınların büyümesinin önüne geçilmesi için çözüm arıyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında Türkiye’de Belediyeler tarafından düzenlenen ilk ‘Orman Yangınları Çalıştayı’ organize edilmişti. Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan çalıştay 28 Ağustos tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çalıştaya katılıyor

2020 yılında pandemi tedbirleri nedeniyle düzenlenemeyen “Orman Yangınları Çalıştayı” bu yıl normalleşme adımlarının atılması ile birlikte 1 yıllık aranın ardından tekrar düzenleniyor. Çalıştay 28 Ağustos Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek. Alanında uzman birçok Proseförün orman yangınlarını bilimsel yönleriyle alarak sunumlar yapacağı ve bilgiler vererek çözüm önerileri sunacağı çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları da katılıyor.

Yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmaları ele alınacak

Çalıştayda yangınlar nedeniyle zarar gören bölgelerin yeniden inşası ve ormanlık alanların rehabiltasyon çalışmaları en önemli konu olarak göze çarpıyor. Bu kapsamda orman yangınları öncesisonrası, Ege ve Akdeniz bölgelerinin bitki örtüsü ve yangınla ilişkileri, yanlış ormancılık politikaları gibi konular uzman hocalar tarafından anlatılarak tartışılacak. Sabah saat 09:30’da başlayacak olan çalıştayın öğleden sonra sona erecek. Çalıştayda tartışılan konular Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından rapor haline getirilerek sonuç bildirgesi olarak vatandaşlarla paylaşılacak.

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