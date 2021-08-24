Oktay Akbal edebiyat ödülü töreni 28 Ağustos’ta Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülünü ‘Canım Ada’ adlı öykü kitabıyla Adil İzci kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından GazeteciYazar Oktay Akbal anısına ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışması düzenledi. Türk Edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla bu yıl öykü dalında düzenlenen yarışmaya yoğun katılım sağlandı. Yarışmada Adil İzci ‘Canım Ada’ adlı kitabıyla seçici kurul tarafından, Heybeliada’daki doğal yaşama ve Adalılara ilişkin gözlem ve izlenimlerini, geçmişle de bağlantı kurarak öyküleştirmekteki ustalığı, dile gösterdiği özen, yalın ve içtenlikli anlatımı nedeniyle ödüle değer bulundu. Oktay Akbal Edebiyat Ödül Töreni Oktay Akbal’ın ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü töreni 28 Ağustos’ta Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Törene Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinin katılacak.

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