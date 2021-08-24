Seydikemer'de orman yangını



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2021-08-24 16:45:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.