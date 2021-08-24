Seydikemer'deki yangına 5 helikopter ile havadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan orman yangınına 5 helikopter ile havadan, 34 arazöz ve dozerle karadan müdahale sürüyor.



Yangın, Karaköy Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler karadan müdahaleye başlarken, helikopterler de sortileri ile havadan destek veriyor. Ekipler canla başla alevlerin önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürürken, yerleşim alanlarının yakınında çıkan yangına 5 helikopter ile havadan, 34 arazöz ve dozerle karadan müdahale sürüyor.

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