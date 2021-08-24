Seydikemer'de orman yangını (2)

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MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 5 helikopterle havadan, toplam 34 arazöz ve dozerle karadan müdahale ediliyor.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2021-08-24 18:22:07



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