Seydikemer'de orman yangını (3)

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KISMEN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2021-08-24 18:30:23



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