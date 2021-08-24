Bodrum’da Türk Sanat müziği rüzgarı esecek

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak.

Sianji WellBeing Resort Kaplıca otelinin içerisinde bulunan “Elani Beach & Restaurant”, Türk müziğinin usta sanatçısı Bekir Ünlüataer ile eğlence dolu bir geceye ev sahipliği yapacak.

26 Ağustos Perşembe günü Elani Beach & Restaurant’da sanatçı Bekir Ünlüataer sahne alacak. Her Perşembe Bodrum akşamlarına farklı bir hava katmaya hazırlanan Bekir Ünlüataer sevenlerine ve tatilcilere müzik ziyafeti sunacak. Ünlüataer, Türk Sanat Müziğinin en sevilen klasik eserlerinin yanı sıra günümüz sevilen şarkılarında yer aldığı geniş bir repertuarla izleyenlere eşsiz bir gece yaşatacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.