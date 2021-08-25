Yanan sahalarda yeni alevlere önlem Menteşe Kozağaç Mahallesinde yaklaşık 10 bin hektar alanın yandığı alanda yeni kıvılcımların önüne geçmek için sahadaki cam ve benzeri çöpler toplandı.

Yüzde 80’i ormanlık alandan oluşan ve yangınlarda 10 bin hektara yakın alanın yandığı Menteşe ilçesinde yanan sahalarda yeni kıvılcımların önlenmesi amacıyla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün de katılımı ile başta cam ve benzeri çöpler toplandı.

Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi tarafından Kozağaç Mahallesindeki yangın bölgesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğine Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye personeli ve Kent Konseyi üyeleri de katıldı.

Yanan sahalarda yeni kıvılcımların önüne geçilmesi ve yangın esnasında vatandaşlar ve personelin kullandığı pet şişiler, cam ve benzeri yangına sebebiyet verecek tüm çöpler toplandı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Muğla genelinde çok acı yangınlar oldu. Bu yangınlar oldukça bizim de içimiz yandı, ciğerlerimiz yandı. Kozağaç köyümüz de Aydın Bozdoğan ilçesinden çıkıp, Kavaklıdere’den Menteşe ilçemizin Kozağaç noktasına kadar devam eden ve yaklaşık 60 kilometre boyunca da mesafesi olan bu yangın ne yazık ki bu bölgede hepimizin içini yaktı. Ama bizler ümitsiz değiliz. Hep beraber bu yangını telefi edeceğiz. Önce hep beraber, köylüler ile gönüllüler ile beraber bu yangını söndürdük. Yangında mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olduk, onları ziyaret ettik. Şimdi de yangın bölgesinde oluşan çöpleri toplamak için bugün Kozağaç köylülerimiz ile, Menteşe kent Konseyi ile Çevre Derneği ve Menteşe Belediye personeli ile beraber çöpleri topladık. Daha sonra diğer yanından etkilenen köylere de gideceğiz. Önce bu temizliği yapıp, daha sonra da Kozağaç eski haline gelme noktasında biz gönüllüler ve Menteşeliler elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Kozağaç Mahallesindeki yangın bölgesinde yapılan çevre temizliğinde 50 büyük boy poşet çöp toplandı.

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