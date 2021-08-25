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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çok amaçlı salon etkinliklere hazır

İHA

Çok amaçlı salon etkinliklere hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ancak Covid19 nedeniyle hizmete açılmayan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çok amaçlı salonu, 1 Eylül tarihinde hizmete giriyor. Çok amaçlı salonda her türlü düğün, nişan, sünnet, kongre, toplantı organizasyonları ve etkinlikler yapılabilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 43 milyon liraya tamamlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan çok amaçlı salon 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren hizmete başlıyor. Çok amaçlı salonda Bin 375 m etkinlik alanı ve 158 m mutfak kullanım alanı bulunuyor.
Salonun Bin kişilik kapasitesi bulunuyor
Bin kişilik kapasitesi bulunan salonda akustik duvar panelleri, gelin, damat ve orkestra odaları bulunuyor. Salonda, her türlü düğün, nişan, sünnet, kongre, toplantı organizasyonları ve etkinlikler yapılabilecek. Çok amaçlı salonun fiyatı hafta içi organizasyonlarında 3 bin 500 TL, hafta sonu ise 4 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan çok amaçlı salondan faydalanmak isteyenler rezervasyon için 0552 820 48 03 nolu telefondan irtibat kurabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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