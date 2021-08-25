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Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi yangınlar ve yangın sonrası söylenenler ile ilgili açıklamada bulundu

İHA

Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi yangınlar ve yangın sonrası söylenenler ile ilgili açıklamada bulundu

Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris’te çıkan orman yangınları, afet süreci ve sonrası ile ilgili, ilçe yönetimi ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Gökmen, özellikel Marmaris'teki yangınlara sadece belediyelerin ve gönüllülerin müdahale edip söndürdüğü gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek "Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği yangında diğer resmi kurumların gayretinin gizlenmek istenmesini manidar buluyoruz" dedi.
Ak parti Marmaris İlçe teşkilatı olarak göreve geldikleri andan itibaren birleştirici ve yapıcı olmaya, ayrıştırıcı olmayan bir üslup kullanacaklarına dair söz verdiklerini kaydeden AK parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "Tek derdimiz Marmaris’e daha fazla ne katabiliriz. Bu bağlamda aynı tarzda siyaset yapmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Fakat son dönemde gerçeği yansıtmayan eleştiriler üzerine, partililerimizin tepkisini dile getirmek adına bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissettim. Öncelikle Marmaris’te yaşanan yangınları yakından takip eden an be an bilgi alıp yanımızda duran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bölgeye gelerek başından sonuna tüm süreci takip eden bakanlarımıza, milletvekillerimize, yangında canla başla çalışan orman ve belediye işçilerimizin yanında tüm gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim’’ dedi.
Marmaris'te meydana gelen yangına 11 helikopter ve bir adet yangın söndürme uçağının müdahale ettiğini kaydeden Gökmen, "Söndürme çalışmalarına katılan 11 helikopterin 6‘sı Muğla ilimizde konuşlandırılan helikopterler olup 5 tanesi çevre illerden yardıma gelmiş helikopterlerdir. Türkiye’de yaklaşık 54 helikopter her an çıkabilecek yangınlar için hazır beklemektedir. Yangın olan yerlerde, yangının durumuna göre kendi ilindeki helikopterler yetersiz kalacak ise civar illerdekilerden o yangına destek gelir. Nasıl ki bizim bölgemizdeki bir yangına civar illerden helikopter geliyor ise Manavgat’taki yangına da bizden önce başladığı için Muğla’daki bazı helikopter, arazöz ve personel desteğe gitmiştir. Manavgat’taki yangının hafiflemesinden hemen sonra Muğla genelinde çıkan yangınlara 54 helikopter, 16 uçak ve 69 adet TOMA, 847 İtfaiye aracı, Arazöz ve su tankeri ile müdahale edilmiştir. Özellikle İçmeler mahallemizdeki yangına Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz ve İl Başkanımızın gayretleriyle TOMAlar, arazözler ve itfaiye araçları müdahale etmiş, sadece bir ev yanmış, içmelerin geri kalanı kurtarılmıştır" dedi.
Bazı kişiler tarafından yangınlara sadece gönüllülerin ve belediye ekiplerinin müdahale ettiği yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "O tarihte ülkemizde aynı anda Manavgat, Adana, Mersin, Hatay ve Muğla bölgelerimizde yangınlar başlamıştır. Orman teşkilatı ve askeri helikopterlerle İHA ve SiHA'lar, TOMA'lar yüzlerce orman görevlisiyle canla başla mücadele etmiştir. Bu ortamda, sadece gönüllüler ve belediye çalışanlarının yangını söndürmüş gibi söylem ve hareketlerde bulunması vicdani değildir. Ayrıca yangın esnasında değişik şehirlerden yardım için gelen itfaiye araçlarını bütün Muğla ve Marmarisliler görmüştür" diye konuştu.

Ceyhun Gökmen açıklamasının devamında "Yangının çıkışından hemen birkaç gün sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla vergi ve SGK ödemeleri zaten ertelenmiştir. Turizm ve esnafla alakalı bankalarla toplantılar ivedilikle yapılmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Yangında zarar gören köylümüze de 50 bin lira yanan eşya parası 2 bin lira da acil ihtiyaç parası hesaplarına daha yangın devam ederken yatırılmıştır. Ayrıca evi yanan vatandaşlarımıza konteynırlar klimalı olarak teslim edilmiş, konteynırda kalmak istemeyenlere de ayrıca kira yardımı yapılmıştır. Evi yanan vatandaşımızın TOKİ tarafından evlerinin yapımına başlanmıştır. Evini TOKİ'ye yaptırmak istemeyenlere de evlerini değeri kadar olan miktar da vatandaşımızın hesabına yatırılmıştır. Ayrıca hasar gören hayvan ahırları da devlet tarafından yapılacaktır. Yapılana kadar da hayvan çadırları ücretsiz ve kalıcı olarak köylümüze verilmiştir. Marmaris’i sevmek mesnetsiz ve gerçeği yansıtmayan veya oynanan tiyatro oyunlarıyla olmaz" ifadelerini kullandı.

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