Milas’ta orman yangını

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Muğla’nın Milas ilçesi Danişment mevkiinde orman yangını başladı.

MuğlaAydın il sınırındaki Bafa Mahallesi Danişment mevkii tünel üzerindeki orman yangınına havadan bir helikopter 2 orman arazözü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 2 itfaiye ekibi sevk edildi.

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