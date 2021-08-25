Tefecilik şüphelileri adli kontrolle serbest

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda senet ve sözleşme, tüfek, tabanca ile fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.