Duvara çarpan aracın tekeri koptu

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Kademe mevkiinde 34 TT 828 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın duvarına çarptı.

Tekerleği kopan araç kaldırıma çıktıktan sonra zorla durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında şans eseri kaldırımda yürüyen bir yaya yoktu.

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