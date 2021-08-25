Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 32 göçmen kurtarıldı Yuna Sahil Güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Bodrum açıklarında iki can sal içine Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bindirilerek geri itilen toplam 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Can salları için iki de göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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