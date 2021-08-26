Yanan ormanlara anısına 'ormana saygı' konseri düzenlendi

Marmaris Filarmoni Derneği, yanan ormanlar anısına bir konser düzenledi. İçmeler’de yanmış ağaçların karşısında “Yastayız, tüm ormanların anısı için ağıt yakıyoruz” denilerek gerçekleştirilen konserde davetliler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.



Marmaris Filarmoni Derneği, yanan ormanlar anısına ‘ormana saygı konseri’ düzenledi. Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda gerçekleşen konseri çok sayıda vatandaş hüzünle izledi. Yanan ormanların karşısında gerçekleşen konser öncesi bir basın açıklaması okuyan Dernek Başkanı Ahmet Altınöz, “Ulusal bir yangın felaketi yaşadık. Yangın söndürme sırasında fedakâr gençlerimizi, ağaçlarımızı, bitkilerimizi, hayvanlarımızı, ormanlarda kendi halinde yaşayarak insanlara fayda sağlayan sincaplardan yılanlara tırtıllardan arılara milyonlarca canlıyı yitirdik. Çok sevdiğimiz doğayı getirdik, hepimiz yastayız” dedi.



“Ulusal yas ilan etmek devleti idare eden hükümetlerin görevidir” diyen Altınöz, “Ama Türk halkının ciğeri yandı. Biz resmi gazetede ilan edilmeyen bir yas tutuyor ve canımız ciğerimiz tüm ormanlarımız, orman şehitlerimiz Şahin Akdemir ve Görkem Hasdemir başta olmak üzere tüm insanlarımız, ormanlarda yanan ağaç, bitki, börtü böcek tüm hayvanların anısı için, unutulmaması için ağıt yakıyoruz” ifadelerini kullandı.



Gözyaşlarını tutamadı

Yanan ormanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra ormanlar için müziğin sesi yükseldi. Bach’tan Mozart’a, Sezen Aksu’dan Zülfü Livaneli’ye kadar birçok bestecinin eseri ormanlar için seslendirildi. İzleyenlerin zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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