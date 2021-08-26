Sahte sürücü belgesi şebekesine 'Direksiyon' operasyonu: 12 gözaltı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan 2 kişiyi tespit etti. Bugün sabah saatlerinde iki şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda sahte sürücü belgesi, vesikalık fotoğraflar, dekontlar, doktor raporları, sözleşmeler ve sahte sürücü belgesi isteyen kişilerden aldıkları paraların yazıldığı bir liste ele geçirildi. 'Direksiyon' ismi verilen operasyonda şebeke üyeleri Ömer G., ve Cuma G. ile birlikte B.G., Y.T., A.T., A.D., E.G., E.,G., İ.Ö., N.K., Ö.U., M.A. gözaltına alındı. 12 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-08-26 13:34:29



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