Marmaris Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci Başkan Oktay: "Sizinle gurur duyuyorum"

Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tüm personelin yangın sürecinde özveriyle çalıştığını belirterek, "Sizinle gurur duyuyorum" dedi.



Marmaris Belediyesi iştiraki Personel A.Ş. ile DİSK Genel İş Sendikası arasında 517 işçiyi kapsayan üç yıllık toplu iş sözleşmesinin ilk yıl ücret zammı anlaşması imzalandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş tarafından imzalanan sözleşmeye göre çalışanlara yüzde 18.64 oranında zam yapıldı. Sözleşmeye göre tıpkı kadrolu işçilere olduğu gibi Personel A.Ş. personeline de Cumhuriyet Bayramı’nda ikramiye hakkı tanındı. Ayrıca Ramazan Bayramı yardım ücreti de arttırıldı. Marmaris Belediyesi araç parkında gerçekleşen imza töreninde sözleşme kesilen pastayla kutlandı.



Başkan Oktay'dan teşekkür

Törende konuşan Genelİş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, yangına vurgu yaparak “Orada çalışan, emek veren, yangını söndürmeye çalışan tüm emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kocabaş şunları söyledi, “Bu toplu sözleşmenin ilk olması nedeniyle biraz zorlukları da beraberinde getirdi. Farklı farklı yevmiye alan üyelerimiz vardı, bunları eşitlemeye çalıştık. Bu noktada her zaman yanımızda olan değerli başkanımıza ve bürokratlara çok teşekkür ediyorum” dedi.



"Hızlı hareket edebildik"

Daha sonra kürsüye Belediye Başkanı Mehmet Oktay geldi. Yangında belediye personelinin büyük emek harcadığını söyleyen Oktay, “Belki de Marmaris tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Ama bir kez daha gurur duyduk ki biz Marmaris Belediyesi olarak gerçekten çok hızlı hareket edebilme kabiliyetine sahibiz. Karşılaştığımız zorluklara rağmen çok hızlı karar alıp hareket edebiliyoruz. Her platformda dile getirdiğim gibi bu başarıda en büyük emek sizlerin Bir kez daha her birinizin emeğine, yüreğine, alın terine sağlık. Hepinizi kendi adıma bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.



"Söylem ve eylem tutarlı olmalı"

“Göreve başladığımızdan beri alın terinin yanında olduğumuzu ifade ettik ve bunu da sadece söylemde bırakmıyoruz” diyen Oktay, “Eylem ve söylem birbirini tuttuğu takdirde değerlidir. Ben gerek seçim döneminde gerekse sonrasında her zaman yapabileceğimiz şeyler üzerinde söylemde bulundum ve eylemle de bunun tamamlanması yönünde tavır aldım. İmkanlarımız elverdiği ölçüde sizlerin şartlarını iyileştirmek elbette bizim öncelik aldığımız durumlardan biri. Ayrıca hizmet kalitemizi daha iyiye ulaştırmak için de görevimiz ve her birimize daha büyük sorumluluklar düşüyor” ifadelerini kullandı.



Yüzde 18.64 oranında zam yapıldığını, aynı işi yaptığı halde farklı ücret alan personeller arasında mümkün olduğunca eşitlemeye gittiklerini, Ramazan bayramı ve sorumluluk yardımlarında iyileştirme yaptıklarını söyleyen Oktay ayrıca tıpkı diğer sözleşmede olduğu gibi sadece dini bayramda değil Cumhuriyet Bayramı’nda da ikramiye vereceklerini sözlerine ekledi.

