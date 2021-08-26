Menteşe Kent Meydanının yüzde 83’ü tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yüzde 83’lük bölümü tamamlanan Menteşe Kent meydanında incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapımı devam eden Kent Meydanı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, Kent Meydanı’nda Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile incelemelerde bulundu.

Yakın zamanda hizmete sunulan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Menteşe ve Bodrum Otogarlarının yanı sıra yapımı devam eden Kent Meydanı projesi de hızla ilerliyor. 24 Bin 172 m2 alanda inşası süren Kent Meydanı, şehir merkezi otopark sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırması bekleniyor. Menteşe’nin prestij merkezi olacak projede 593 kapasiteli 4 kat yer altı otoparkı, 3 adet kafe ve 25 dükkan bulunuyor.

İncelemeler esnasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da devam eden önemli alt ve üstyapı yatırımlarının en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlara hizmet etmeye başlayacağını söyledi. Gürün, Kent Meydanı projesinin Menteşe ilçesindeki otopark sorununun çözümüne önemli bir katkı sağlayacağını belirtirken, sosyal açıdan vatandaşların buluşma noktası haline geleceğini vurguladı.

Başkan Gürün, “Bodrum, Fethiye, Milas, Ula ve Menteşe İlçelerimizde önemli alt ve üstyapı yatırımlarının inşalarının bir kısmı tamamlanırken bir kısmı devam ediyor. Bunun yanı sıra Marmaris İlçemizde de yeni altyapı projelerinin temelinin atmak için projelerimizi tamamladık. En kısa sürede orada da yeni projelerin temelini atacağız ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Menteşe İlçemizde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nin tamamlanmasının ardından Kent Meydanı Projemizin inşaat aşamasının yüzde 83’ü tamamladık ve projeyi kısa sürede faaliyete geçirerek bölgede farklı cazibe merkezlerini hizmete sunmuş olacağız” dedi.

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